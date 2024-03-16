В Москве 17 марта пройдет второй розыгрыш программы "Миллион призов"

В Москве 17 марта состоится второй розыгрыш призов в рамках акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов". Как сообщается на сайте мэра Москвы, среди участников разыграют одну, три, пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю), которые можно обменять на покупки у партнеров акции.

Ряд улиц в центре Москвы перекроют с 16 по 18 марта на время проведения выборов президента РФ, сообщает Центр организации дорожного движения столице. В столичном Дептрансе рекомендовали москвичам использовать городской транспорт для поездок в центр.

Больше 80 городских вокзалов открыто на действующих диаметрах и Московском центральном кольце. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, самый большой из них находится на станции "Железнодорожная" МЦД-4. Его площадь превышает 15 тысяч квадратных метров, а в пассажирском вестибюле расположен макет первого отечественного паровоза.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

