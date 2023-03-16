Смертность от COVID-19 в мире снизилась на 57% за прошедший месяц – ВОЗ

Cмертность от COVID-19 в мире за последний месяц снизилась на 57%. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. По ее данным, за четыре недели скончались почти 28 тысяч человек.

Резко пошла на спад и статистика заболеваемости. Всего зафиксировано более четырех миллионов случаев заражения. Больше всего заболевших в США – почти миллион. Далее следуют Япония, Китай, Россия и Германия. В каждой из этих стран заболели более 300 тысяч человек.

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