Синоптики предупредили москвичей о пике похолодания в ночь на 17 февраля

В ночь на 17 февраля столбики термометров в Москве опустятся до минус 14 градусов. Соответствующее предупреждение распространили синоптики. В ближайшие дни ожидается снег, который будет идти редко. Иногда в городе будет появляться солнце.

Продолжается реконструкция улицы Кульнева в районе Дорогомилово. Работы выполнены на 40%. Проект включает строительство и реконструкцию 1,2 километра дорог – от улицы 1812 года до Кутузовского проспекта. Завершить реконструкцию специалисты собираются в следующем году.

Новая выделенная полоса для общественного транспорта появится рядом с городским вокзалом Щербинка. Она заработает с 8 марта. На этом участке проходит три автобусных и электробусных маршрута, которыми в будние дни пользуются около 5,5 тысячи пассажиров. Теперь у них появится возможность сэкономить время в пути.

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