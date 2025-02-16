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16 февраля, 08:30

Общество

Столичные контрактники могут получить более 5 млн рублей в первый год службы

Столичные контрактники могут получить более 5 млн рублей в первый год службы

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Жители столицы, которые заключат контракт с Минобороны, получат выплату свыше 5 миллионов рублей в первый год службы. В нее входят единовременная выплата от столичного правительства – 1,9 миллиона рублей, денежное довольствие в зоне СВО – от 210 тысяч рублей в месяц, а также дополнительная ежемесячная выплата в размере 50 тысяч рублей.

Подать заявление можно на портале mos.ru или в пункте отбора на улице Яблочкова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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