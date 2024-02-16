Новости часа: желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 18 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 17 и 18 февраля из-за мокрого снега, метели и ветра. О погодных условиях предупредил Гидрометцентр.

Московская канатная дорога 23 февраля будет работать до 20:00 из-за салюта. О режиме работы рассказала пресс-служба.

Движение перекроют на участке Хитровской площади 18 февраля из-за киносъемок. О перекрытии предупредил Дептранс.