Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 16:00

Общество

Новости часа: желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 18 февраля

Новости часа: желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 18 февраля

"Атмосфера": облачная погода и снег с дождем ожидаются в Москве 17 февраля

Желтый уровень опасности в Москве продлили до 18 февраля из-за метели и сильного ветра

"Моя Москва": Анна Шатилова

"Доктор 24": врач рассказал о признаках расстройства пищевого поведения

"Время новых": носки Virtuozo

Новости часа: желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 18 февраля

"Это Москва. Люди": Чжан Сяньчэн

Зрители Москвы 24 предложили варианты имени для амурского тигра из столичного зоопарка

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до 18 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 17 и 18 февраля из-за мокрого снега, метели и ветра. О погодных условиях предупредил Гидрометцентр.

Московская канатная дорога 23 февраля будет работать до 20:00 из-за салюта. О режиме работы рассказала пресс-служба.

Движение перекроют на участке Хитровской площади 18 февраля из-за киносъемок. О перекрытии предупредил Дептранс.

Читайте также
обществопогодагородперекрытиявидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика