Новости часа: желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 18 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за снега и ветра в выходные, 17 и 18 февраля. О погодных условиях предупредил Гидрометцентр.

330 автомобилей отбуксировал дорожный патруль ЦОДД в течение 15 февраля. Об этом рассказал Дептранс.

Около 10 тысяч цветов распустятся во время выставки "Репетиция весны". О предстоящем цветении сообщила пресс-служба "Аптекарского огорода".