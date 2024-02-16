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Новости

16 февраля, 13:45

Общество

Новости часа: желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 18 февраля

Новости часа: желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 18 февраля

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за снега и ветра в выходные, 17 и 18 февраля. О погодных условиях предупредил Гидрометцентр.

330 автомобилей отбуксировал дорожный патруль ЦОДД в течение 15 февраля. Об этом рассказал Дептранс.

Около 10 тысяч цветов распустятся во время выставки "Репетиция весны". О предстоящем цветении сообщила пресс-служба "Аптекарского огорода".

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