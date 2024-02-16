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Новости

16 февраля, 12:00

Общество

Новости часа: высота сугробов в Москве впервые за зиму составила 62 см

Новости часа: высота сугробов в Москве впервые за зиму составила 62 см

"Утро": москвичам рассказали о погоде 16 февраля

Четверть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

"Утро": влажность воздуха в Москве оценили в 89%

Эксперт рассказала, как в магазине выбрать подставку под горячее

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 758 мм ртутного столба 16 февраля

Спасатели освободили белку, застрявшую на балконе дома на Профсоюзной улице

Ведущие Москвы FM анонсировали темы эфира 16 февраля

Москва 24 разыграет телевизор и мерч перед Днем защитника Отечества

"Утро": -6 градусов ожидается в Москве 16 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Высота снежного покрова в Москве впервые с начала зимы достигла отметки 62 сантиметра. Об этом сообщили синоптики.

Большегрузные эвакуаторы Моспаркинга за последние двое суток помогли более 30 водителям. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Три новые школы откроют в Кокошкине и Рязановском до конца 2024 года. Об этом заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

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