Новости часа: высота сугробов в Москве впервые за зиму составила 62 см

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Высота снежного покрова в Москве впервые с начала зимы достигла отметки 62 сантиметра. Об этом сообщили синоптики.

Большегрузные эвакуаторы Моспаркинга за последние двое суток помогли более 30 водителям. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Три новые школы откроют в Кокошкине и Рязановском до конца 2024 года. Об этом заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.