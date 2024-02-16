Около 90 тыс москвичей старше 50 лет нашли работу через службу занятости

Обучение 75 профессиям в короткие сроки предлагает центр "Профессии будущего". За 4,5 года при поддержке столичной службы занятости более 90 тысяч соискателей старше 50 лет нашли новую работу.

По словам экспертов, безработица в Москве находится на рекордно низком уровне. Работодатели конкурируют между собой за квалифицированных и опытных сотрудников и зачастую готовы платить им больше, чем молодым соискателям.

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