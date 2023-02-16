Госдума приняла закон о защите русского языка от иностранных заимствований

Госдума приняла закон о государственном языке, который запрещает чрезмерное использование иностранных слов. Исключение возможно, если аналога не нашлось в словаре русского языка. Кроме того, согласно новому документу, органы власти должны обеспечить всем жителям страны свободный доступ к изучению русского языка.

В законе прописаны сферы, где русский язык нужно обязательно использовать как государственный: государственные органы, образовательная среда, информация для потребителей товаров, работ и услуг. При этом для таких сфер как исполнение произведений, СМИ и реклама есть послабления.

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