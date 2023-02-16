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Общество

В Москве открыли дополнительные слоты для регистрации брака на 23 июля

В Москве открыли дополнительные слоты для регистрации брака на 23 июля

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Московские ЗАГСы открыли дополнительный прием заявлений о заключении брака 23 июля 2023 года. Об этом сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.

В этом году особой популярностью пользуются даты с сочетанием двоек и троек. 23 июля выпало на воскресенье. В этот день, по просьбам молодоженов, будут работать пять дополнительных Дворцов бракосочетания. А расписаться без торжеств можно будет во всех центрах госуслуг "Мои Документы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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