"Актуальный репортаж": семейный скандал из-за квартиры в центре Москвы

Квадратные метры в историческом центре столицы стали поводом для большого семейного скандала. Дочь, которая работает профессором в консерватории, пытается выселить из квартиры свою пожилую мать.

Чтобы завладеть ее долей в квартире, женщина использует самые разные методы. Например, она регулярно вызывает психиатров, заявляя, что пенсионерка больна, судится и угрожает. Дело затянулось на годы.

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