Россияне стали реже нарушать ПДД – опрос

Автолюбители стали реже нарушать правила дорожного движения. Один из онлайн-сервисов провел опрос среди водителей и поделился этими данными.

Почти четверть из них за 2022 год не получили ни одного штрафа. При этом водители стали дисциплинированнее – большинство оплачивает квитанции в течение 20 дней, чтобы успеть сделать это со скидкой.

Среди нарушений лидируют превышение скорости, игнорирование предписаний на знаках и неправильная парковка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.