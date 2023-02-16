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Общество

Россияне стали реже нарушать ПДД – опрос

Россияне стали реже нарушать ПДД – опрос

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Автолюбители стали реже нарушать правила дорожного движения. Один из онлайн-сервисов провел опрос среди водителей и поделился этими данными.

Почти четверть из них за 2022 год не получили ни одного штрафа. При этом водители стали дисциплинированнее – большинство оплачивает квитанции в течение 20 дней, чтобы успеть сделать это со скидкой.

Среди нарушений лидируют превышение скорости, игнорирование предписаний на знаках и неправильная парковка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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