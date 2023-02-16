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11:45

Общество

Минсельхоз предложил блокировать сайты по продаже вейпов без решения суда

Минсельхоз предложил блокировать сайты по продаже вейпов без решения суда

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Минсельхоз предложил блокировать сайты по продаже вейпов без решения суда. Как сообщили в РБК, в данный момент соответствующий законопроект находится на рассмотрении

Дело в том, что большая часть табачной и никотиносодержащей продукции нелегально продается на маркетплейсах и в соцсетях. Предложенный Минсельхозом механизм позволит в досудебном порядке блокировать подобные онлайн-площадки. По мнению ведомства, такая схема регулирования уже показала свою эффективность для алкогольного рынка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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