Минсельхоз предложил блокировать сайты по продаже вейпов без решения суда. Как сообщили в РБК, в данный момент соответствующий законопроект находится на рассмотрении

Дело в том, что большая часть табачной и никотиносодержащей продукции нелегально продается на маркетплейсах и в соцсетях. Предложенный Минсельхозом механизм позволит в досудебном порядке блокировать подобные онлайн-площадки. По мнению ведомства, такая схема регулирования уже показала свою эффективность для алкогольного рынка.

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