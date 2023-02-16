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11:45

Общество

В России могут вернуть штрафы за нарушение средней скорости

В России могут вернуть штрафы за нарушение средней скорости

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В России могут вернуть контроль средней скорости на дорогах и штрафы за ее превышение. С таким предложением выступил Минтранс.

В ведомстве считают, что этот вопрос давно назрел, так как статистика по ДТП стала удручающей. Единственный способ улучшить ситуацию – это установка автоматических дорожных камер, которые заставят водителей сбавить скорость, подчеркнули в министерстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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