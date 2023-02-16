Гидрометцентр дал прогноз погоды в столице на 18 и 19 февраля

Гидрометцентр дал прогноз погоды в столице на выходные. Сильные снегопады начнутся в субботу, 18 февраля, и продолжатся до воскресенья, 19 февраля.

Метеорологи предупредили, что сугробы вырастут на 10 сантиметров. Их высота превысит нормальные показатели и достигнет как минимум 44 сантиметров. Помимо осадков, синоптики прогнозируют также метели и усиление ветра до 17 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.