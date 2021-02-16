Доставка еды в Москве подорожала из-за снегопадов

В Москве на фоне снегопадов подорожала доставка еды. Курьеры борются с метелью и застревают в сугробах.

В некоторых компаниях доставка оказалась дороже. В других случаях приходилось дольше ждать заказ.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.