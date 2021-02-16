ОП Москвы сформирует список исторических фигур для установки памятника на Лубянке

В Общественной палате Москвы сформируют список предложенных исторических фигур для установки памятника на Лубянской площади.

Ранее писатели, блогеры и журналисты подписали обращение с просьбой рассмотреть возможность вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь. В числе тех, кто выступил с такой инициативой, оказались Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку столичным властям. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.