В Москве за сутки выявили 1 409 заразившихся коронавирусом

В Москве за последние 24 часа выявили 1 409 новых случаев коронавируса. Выздоровели за это время 2 069 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Подмосковье 643 человека получили положительные тесты на коронавирус. Выздоровевших за последние сутки 864 человека.

В России за последние сутки выявили 13 233 новых случая коронавируса. Без клинических проявлений зафиксировали 1 312 (9,9%).

Всего в России зарегистрировано 4 099 323 случая (+0,32%) коронавируса. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Ненецком автономном округе – 0%, Республике Тыва – 0,01%, Республике Алтай – 0,03%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.