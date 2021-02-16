Во многих регионах России началась сильная метель

Из-за непогоды сложности возникают не только у москвичей. Во многие регионы России пришла сильная метель. Так, во Владивостоке курсантам довольно тяжело добираться до учебы – ветер сбивает с ног, но те не сдаются.
Адская метель и на Сахалине – циклон надул не только сугробы, но и удаленку. Школьники сидят дома, задержаны несколько рейсов, пригородные поезда не ходят. Ранее без света остались 9 сел, но энергоснабжение в 7 уже восстановлено.
До пятницы закрыта паромная переправа между Сахалином и Хабаровским краем. Из-за циклона не ходят автобусы из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре и Владивосток.
Засыпало и Кубань – там прошел сильнейший снегопад, из-за которого до среды объявили штормовое предупреждение. В аэропорту Краснодара также задержаны рейсы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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