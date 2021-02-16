Новости России: в Приморье пришел мощный циклон

В Приморье сокращают рабочий день и закрывают школы. Причиной стал мощный циклон, который пришел на территорию региона накануне. Начался сильный снегопад, а порывы ветра достигают 21 километра в час. Морские суда не могут выйти из портов, нарушено сообщение между материком и островом Сахалин. В Южно-Сахалинске остановили движение пригородных поездов. Аварийные бригады работают в усиленном режиме. А во Владивостоке прохожие сняли кадры на которых видно, как ураган буквально сбивает с ног курсантов местного военного училища.

В Красноярском крае на реке Кантегир аэролодка с четырьмя рыбаками перевернулась и улетела в ледяную трещину. Из-за непогоды спасатели смогли добраться до пострадавших только на судне с воздушной подушкой. Всех удалось вытащить на берег.



Больше всего из-за непогоды в Ростовской области пострадала станица Елизаветинская, которая превратилась в одно большое замерзшее озеро. Машины примерзли к земле, а местные жители могут передвигаться по улицам только в высоких болотных сапогах или на лодках. Вода в реке Дон и Таганрогском заливе поднялась из-за сильного ветра, а из-за резкого перепада температур сразу же превратилась в лед.