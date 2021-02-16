Новости России: в Приморье пришел мощный циклон

16 февраля, 06:45
В Приморье сокращают рабочий день и закрывают школы. Причиной стал мощный циклон, который пришел на территорию региона накануне. Начался сильный снегопад, а порывы ветра достигают 21 километра в час. Морские суда не могут выйти из портов, нарушено сообщение между материком и островом Сахалин. В Южно-Сахалинске остановили движение пригородных поездов. Аварийные бригады работают в усиленном режиме. А во Владивостоке прохожие сняли кадры на которых видно, как ураган буквально сбивает с ног курсантов местного военного училища.
В Красноярском крае на реке Кантегир аэролодка с четырьмя рыбаками перевернулась и улетела в ледяную трещину. Из-за непогоды спасатели смогли добраться до пострадавших только на судне с воздушной подушкой. Всех удалось вытащить на берег.
Больше всего из-за непогоды в Ростовской области пострадала станица Елизаветинская, которая превратилась в одно большое замерзшее озеро. Машины примерзли к земле, а местные жители могут передвигаться по улицам только в высоких болотных сапогах или на лодках. Вода в реке Дон и Таганрогском заливе поднялась из-за сильного ветра, а из-за резкого перепада температур сразу же превратилась в лед.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: