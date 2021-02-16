Новости России: штормовое предупреждение в Краснодаре продлено до 17 февраля

16 февраля, 08:45
Штормовое предупреждение в Краснодаре продлено до 17 февраля. По прогнозам синоптиков, снегопады там пока продолжатся. На улицы кубанской столицы уже вывели всю технику, имеющуюся в городе, но ее все равно не хватает. Кроме того, в Краснодарском крае ожидается похолодание до -15 градусов, что совсем нехарактерно для этого региона.
В Переславле-Залесском ученые НИИ космических материалов создали композит нового поколения. Полоска этого материала шириной 5 миллиметров и весом всего 2 грамма способна выдерживать нагрузку до пятисот килограммов. Кроме того, он не подвержен деформации и устойчив к воздействию огня и влаги. Новый материал получил название "Аристар", что в переводе означает "наилучший" или "звездный". Его планируют применять в космической отрасли, судо- и авиастроении, а также в атомной промышленности.
В Череповце повар одного из местных ресторанов чуть не пострадал от неразделенной любви. На заведение подал в суд посетитель, который прочитал в меню, что салат сделан с любовью повара, но в самом блюде этого ингредиента не нашел. Оскорбленный в лучших чувствах, он требовал от ресторана 8 тысяч рублей. Однако владельцам заведения удалось доказать, что все было по честному и любовь повара – не что иное, как салатная заправка. Формула любви такова: горчица, винный уксус, подсолнечное масло, мед и специи.
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