Российские миллиардеры так просто деньгами не разбрасываются. Владимир Потанин установил рекорд по богатству. Состояние совладельца "Норникеля" выросло до 30 миллиардов долларов. Такой показатель Forbes зафиксировал впервые в российской истории.

Росту состояния Потанина не помешала даже авария на ТЭЦ-3 в Норильске, которая произошла в прошлом году. Тогда из резервуара вылилось 20 тысяч кубометров нефтепродуктов. Суд обязал "Норникель" выплатить компенсацию в размере 146 миллиардов рублей. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.