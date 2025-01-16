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16 января, 17:45

Общество

Врач Войновский рассказал, как вернуться к полноценной жизни после травм позвоночника

Врач Войновский рассказал, как вернуться к полноценной жизни после травм позвоночника

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Главный врач ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова Александр Войновский рассказал, что гордостью больницы является спинальный центр. Разработка его руководителя Дмитрия Дзукаева вошла в топ изобретений по версии Роспатента в 2023 году.

Результатом стали сотни успешных операций у пациентов, вернувшихся к полноценной жизни.

Большое интервью с Александром Войновским выйдет в четверг, 16 января, в эфире телеканала Москва 24.

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