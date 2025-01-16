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16 января, 08:00

Общество

Москвичам рассказали об отличиях BB- и СС-кремов

Москвичам рассказали об отличиях BB- и СС-кремов

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Врач-косметолог Екатерина Емельянова рассказала, в чем отличия BB- и СС-кремов. Она отметила, что СС-крем создан не для корректировки каких-то дефектов, а для выравнивания цвета кожи. В BB-кремах, как правило, больше пигмента, чем уходовых компонентов. Поэтому такой крем может скрыть несовершенства кожи.

При выборе бьюти-продуктов стоит обязательно учитывать тон своей кожи и оттенок BB- или CC- крема, подчеркнула специалист. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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