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16 января, 07:30

Общество

Эксперты рассказали, в какие месяцы россиянам стоит уходить в отпуск

Эксперты рассказали, в какие месяцы россиянам стоит уходить в отпуск

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По мнению экспертов, в 2025 году россияне могут выгоднее всего пойти в отпуск в июле и октябре. Как пояснили специалисты, отпускные определяются из среднего заработка за последний год, а рабочие дни оплачиваются по дневной ставке.

Чем больше рабочих дней в месяце, тем ниже ставка за один рабочий день, но выше сумма отпускных, поэтому отпуск в июле или октябре позволит получить самую большую выплату. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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