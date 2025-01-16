Эксперты рассказали, в какие месяцы россиянам стоит уходить в отпуск

По мнению экспертов, в 2025 году россияне могут выгоднее всего пойти в отпуск в июле и октябре. Как пояснили специалисты, отпускные определяются из среднего заработка за последний год, а рабочие дни оплачиваются по дневной ставке.

Чем больше рабочих дней в месяце, тем ниже ставка за один рабочий день, но выше сумма отпускных, поэтому отпуск в июле или октябре позволит получить самую большую выплату. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.