16 января, 23:00Общество
Новости часа: в Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости гриппом
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Волна заболеваемости гриппом пройдет через три недели. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Высота снежного покрова в Москве составляет 34 сантиметра, это на 20% выше нормы. Об этом сообщили синоптики центра погоды "Фобос".
Более 70,5 тысячи детей родились в Подмосковье в 2023 году. Такие данные привел Минздрав области.