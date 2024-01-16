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Новости

16 января, 23:00

Общество

Новости часа: в Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости гриппом

Новости часа: в Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости гриппом

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Волна заболеваемости гриппом пройдет через три недели. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Высота снежного покрова в Москве составляет 34 сантиметра, это на 20% выше нормы. Об этом сообщили синоптики центра погоды "Фобос".

Более 70,5 тысячи детей родились в Подмосковье в 2023 году. Такие данные привел Минздрав области.

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