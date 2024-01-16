Сергунина наградила 30 добровольцев знаками отличия "Волонтер Москвы"

Заммэра столицы Наталья Сергунина наградила 30 добровольцев знаком отличия "Волонтер Москвы". Эти люди внесли большой вклад в развитие волонтерского движения в столице. Они регулярно собирают гуманитарную помощь, участвуют в патриотических акциях, помогают на крупных городских мероприятиях.

По данным крупнейшего центра "Мосволонтер" более миллиона жителей столицы вовлечены в добровольческую деятельность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.