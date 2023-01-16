Руководитель Гидрометцентра объяснил причины оттепели на Крещение

Оттепель ожидается в столице на Крещение. Температура может оказаться выше климатической нормы к четвергу, 19 января. Дело в том, что теплый циклон направляется в Россию со стороны Средиземного моря и Африки. В итоге в столице температура будет выше на 25 градусов по сравнению с Рождеством.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал, почему оттепель в середине зимы уже не считается аномалией. Он сравнил погодные данные за последние двадцать лет. Выяснилось, что оттепели на Крещение возникали уже четыре раза.

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