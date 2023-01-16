Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 23:00

Общество

Руководитель Гидрометцентра объяснил причины оттепели на Крещение

Руководитель Гидрометцентра объяснил причины оттепели на Крещение

Руководитель Гидрометцентра рассказал о погоде на Крещение в столице

Вирусолог рассказал, как происходит повышение заболеваемости гриппа в РФ

Новости часа: Гидрометцентр рассказал о погоде на Крещение в столице

Минобороны РФ показало работу военных медиков в зоне СВО

Москвичам пообещали потепление до 3 градусов

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 17 января

Новости часа: в Шахтерске начали размещать эвакуированных жителей Соледара

"Доктор 24": идеальная спальня

"Актуальный репортаж": жители Внукова пожаловались на владельца двух агрессивных собак

Оттепель ожидается в столице на Крещение. Температура может оказаться выше климатической нормы к четвергу, 19 января. Дело в том, что теплый циклон направляется в Россию со стороны Средиземного моря и Африки. В итоге в столице температура будет выше на 25 градусов по сравнению с Рождеством.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал, почему оттепель в середине зимы уже не считается аномалией. Он сравнил погодные данные за последние двадцать лет. Выяснилось, что оттепели на Крещение возникали уже четыре раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика