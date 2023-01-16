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16 января, 22:30

Общество

Вирусолог рассказал, как происходит повышение заболеваемости гриппа в РФ

Вирусолог рассказал, как происходит повышение заболеваемости гриппа в РФ

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Роспотребнадзор спрогнозировал рост заболеваемости гриппом в РФ

Рост заболеваемости гриппом в России будет продолжаться, заявили в Роспотребнадзоре. Как сообщили в ведомстве, на смену свиному гриппу, который пошел на спад в новогодние выходные, придет разновидность В. Она опасна осложнением в виде воспаления легких или бронхита.

Вирусолог рассказал, как происходит повышение заболеваемости гриппа в РФ. Рост начинается со второй половины января, а снижение приходится на вторую половину марта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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