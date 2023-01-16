Москвичи стали чаще пользоваться медицинскими онлайн-сервисами – Депздрав

Жители столицы стали чаще пользоваться медицинскими онлайн-сервисами. Об этом рассказали в столичном Депздраве. Все меньше пациентов обращаются в обычную регистратуру для того, чтобы попасть к врачу.

Уже 82% записей на прием происходят через цифровые сервисы. Способов для этого много: найти окошко к нужному специалисту можно через портал mos.ru, "Госуслуги", в приложении "Моя Москва", но наибольшей популярностью пользуется сервис ЕМИАС. К его помощи прибегают большое число жителей. Через ЕМИАС можно не только к врачу записаться, но и сразу же после приема прочитать его заключение в электронной медкарте.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.