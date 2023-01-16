Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:00

Общество

Москвичи стали чаще пользоваться медицинскими онлайн-сервисами – Депздрав

Москвичи стали чаще пользоваться медицинскими онлайн-сервисами – Депздрав

"Атмосфера": 4 градуса мороза ожидается в столице вечером 16 января

В Роспотребнадзоре заявили, что рост заболеваемости гриппом в РФ будет продолжаться

Москвичам рассказали, сколько дней осталось до наступления весны

Новости часа: страховой стаж мобилизованных за участие в СВО засчитают в двойном размере

Синоптики заявили, что москвичей ожидает самое теплое Крещение за последние 15 лет

Роспотребнадзор спрогнозировал дальнейший рост заболеваемости гриппом в РФ

Кабмин РФ освободил мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности

"Утро": москвичам рассказали о погоде 16 января

В России предложили разрешить тратить маткапитал на оплату услуг ЖКХ

Жители столицы стали чаще пользоваться медицинскими онлайн-сервисами. Об этом рассказали в столичном Депздраве. Все меньше пациентов обращаются в обычную регистратуру для того, чтобы попасть к врачу.

Уже 82% записей на прием происходят через цифровые сервисы. Способов для этого много: найти окошко к нужному специалисту можно через портал mos.ru, "Госуслуги", в приложении "Моя Москва", но наибольшей популярностью пользуется сервис ЕМИАС. К его помощи прибегают большое число жителей. Через ЕМИАС можно не только к врачу записаться, но и сразу же после приема прочитать его заключение в электронной медкарте.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика