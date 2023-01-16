В Роспотребнадзоре заявили, что рост заболеваемости гриппом в РФ будет продолжаться

Рост заболеваемости гриппом в России будет продолжаться, заявили в Роспотребнадзоре. Как сообщили в ведомстве, на смену свиному гриппу придет разновидность В. Она опасна осложнением в виде воспаления легких.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России в первую неделю января снизилась на 52%. При этом в ведомстве отметили, что эпидемиологическая обстановка в стране по-прежнему остается сложной.

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