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Общество

Новости часа: страховой стаж мобилизованных за участие в СВО засчитают в двойном размере

Новости часа: страховой стаж мобилизованных за участие в СВО засчитают в двойном размере

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Период участия мобилизованных в СВО будут засчитывать в их страховой стаж в двойном размере. Это постановление кабмина.

Спасатели обнаружили черные ящики на месте крушения самолета в Непале. Об этом заявил представитель аэропорта.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы действует в Москве и области до вечера вторника, 17 января. Об этом сообщил Гидрометцентр.

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