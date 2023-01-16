Новости часа: страховой стаж мобилизованных за участие в СВО засчитают в двойном размере

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Период участия мобилизованных в СВО будут засчитывать в их страховой стаж в двойном размере. Это постановление кабмина.

Спасатели обнаружили черные ящики на месте крушения самолета в Непале. Об этом заявил представитель аэропорта.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы действует в Москве и области до вечера вторника, 17 января. Об этом сообщил Гидрометцентр.