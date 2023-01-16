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Общество

В России предложили разрешить тратить маткапитал на оплату услуг ЖКХ

В России предложили разрешить тратить маткапитал на оплату услуг ЖКХ

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Представители Госдумы предложили использовать маткапитал на оплату услуг ЖКХ. По их мнению, некоторые семьи тратят в год на содержание квартиры более 100 тысяч рублей, а многодетным зачастую это не под силу.

Как заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, средства маткапитала позволят на несколько лет освободить их от коммунальных платежей и потратить освободившиеся деньги на то, что действительно необходимо детям.

Обращение уже поступило в кабмин. Его рассмотрят в установленном порядке. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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