В России предложили разрешить тратить маткапитал на оплату услуг ЖКХ

Представители Госдумы предложили использовать маткапитал на оплату услуг ЖКХ. По их мнению, некоторые семьи тратят в год на содержание квартиры более 100 тысяч рублей, а многодетным зачастую это не под силу.

Как заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, средства маткапитала позволят на несколько лет освободить их от коммунальных платежей и потратить освободившиеся деньги на то, что действительно необходимо детям.

Обращение уже поступило в кабмин. Его рассмотрят в установленном порядке. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.