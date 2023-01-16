Синоптики заявили о рекордном потеплении в Москве 16 января

Синоптики пообещали рекордное потепление в Москве. 16 января температура воздуха будет на 3–4 градуса выше климатической нормы. Местами возможны туманы и ухудшение видимости. Кроме того, сохраняется сильная гололедица.

Из-за этого в столице продлили желтый уровень опасности до 17 января. Атмосферное давление низкое, но в пределах нормы. Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.