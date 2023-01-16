Минстрой РФ сообщил о планах ввести единую платежку по ЖКУ

Единую платежку за жилищно-коммунальные услуги предложили ввести в России. Такую возможность обсуждают Минстрой, Минцифры и другие ведомства.

Единый платежный документ будет формироваться в государственной информационной системе. Как отметили в Минстрое, инициатива должна повысить качество доступности информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ.

Также предлагается снижение расходов по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.