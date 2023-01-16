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Минтруд РФ проиндексирует 40 выплат и компенсаций с 1 февраля

Минтруд РФ проиндексирует 40 выплат и компенсаций с 1 февраля

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Минтруд РФ намерен с 1 февраля проиндексировать 40 выплат, пособий и компенсаций. Они вырастут почти на 12%.

Так, материнский капитал на первого ребенка составит почти 587 тысяч рублей, вместо 524 тысяч в 2022 году. За второго ребенка будут платить 775,5 тысячи, если семья не получала маткапитал на первого. Единовременное пособие при рождении малыша составит почти 23 тысячи рублей. А ежемесячная выплата по уходу за ребенком до полутора лет – 8,5 тысячи рублей.

Кроме того, вырастут выплаты Героям Советского Союза и России, полным кавалерам Ордена Славы, героям труда, ликвидаторам чернобыльской аварии и другие пособия. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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