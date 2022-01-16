В РПЦ предложили альтернативу крещенским купаниям из-за COVID-19

Из-за всплеска заболеваемости коронавирусом не стоит рисковать здоровьем и отправляться к купелям, где обычно довольно людно. Лучше позаботиться о себе и окружающих и сделать прививку. Об этом заявили в РПЦ.

Кроме того, окунание в ледяную купель противопоказано людям с хроническими заболеваниями, а также с любыми проблемами сердечно-сосудистой системы. Врачи предупреждают, что в холодной воде могут произойти резкие спазмы сосудов, которые грозят головокружением и прыжками давления. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.