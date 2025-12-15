В России могут ввести уголовную ответственность за поддельные медсправки

За изготовление и использование фиктивных медицинских справок могут ввести уголовную ответственность. Речь идет о документах, подтверждающих отсутствие опасных заболеваний.

Соответствующий законопроект уже одобрен правительством России. В список заболеваний, справок по которым коснется норма, войдут ВИЧ, туберкулез, коронавирус, сибирская язва, гепатиты B и C, дифтерия и другие инфекции.

