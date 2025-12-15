В столице в 2025 году зарегистрировали рекордное количество браков за последние 3 года. Об этом в интервью Москве 24 рассказала заместитель мэра города по социальному развитию Анастасия Ракова. Всего за год быдл заключено 87 тысяч браков.

Среди молодоженов оказались как совсем юные пары, так и люди преклонного возраста. Самому пожилому жениху в этом году было 96 лет, а невесте – 91 год. Летний сезон также стал рекордным: за 3 месяца зарегистрировали 36 тысяч браков, что является максимумом за 10 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.