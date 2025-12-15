Заммэра Ракова рассказала о спросе на программы переобучения в столице

В Москве растет интерес к программам быстрого переобучения. Как рассказала в интервью заместитель мэра по социальному развитию Анастасия Ракова, этот тренд связан с рекордно низким уровнем безработицы и дефицитом кадров на рынке труда.

Уровень безработицы в столице по методологии Международной организации труда составляет 0,7%. Работодатели заинтересованы в привлечении и переподготовке специалистов из других сфер. Основными слушателями программ становятся люди в возрасте около 40 лет.

