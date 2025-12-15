Форма поиска по сайту

15 декабря, 07:45

Общество

Эксперты рассказали, смогут ли продукты заменить прием витаминов

267 детей родились в Москве 14 декабря

Россиянам назвали размер семейной налоговой выплаты

Пожарная сигнализация сработала из-за новогодней гирлянды в одном из московских ЖК

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 84% 15 декабря

Москвичка лишилась работы после неудачной шутки над начальством

В Госдуме предложили разрешить россиянам выезд за границу в день погашения долга

Россиянам напомнили про штрафы за проживание без регистрации

Россиянам рассказали, можно ли использовать дома бактерицидные лампы

Желтый уровень опасности в Москве продлили на двое суток из-за гололедицы

Эксперты рассказали, смогут ли продукты заменить прием витаминов. По их словам, такие продукты как, например, свекла, бобовые и морепродукты обладают доказанными полезными свойствами, но ни один из них сам по себе не сможет заменить сбалансированное питание.

Врачи предупредили, что избыток даже полезных продуктов, может навредить организму. Не рекомендуется и прием витаминов без подтвержденного их дефицита.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

