Эксперты рассказали, смогут ли продукты заменить прием витаминов. По их словам, такие продукты как, например, свекла, бобовые и морепродукты обладают доказанными полезными свойствами, но ни один из них сам по себе не сможет заменить сбалансированное питание.

Врачи предупредили, что избыток даже полезных продуктов, может навредить организму. Не рекомендуется и прием витаминов без подтвержденного их дефицита.

