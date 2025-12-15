Россиянам назвали размер семейной налоговой выплаты

Размер семейной налоговой выплаты, которую введут в России с 2026 года, в среднем будет составлять 70–100 тысяч рублей в год, сообщили в Госдуме. Она будет рассчитываться как налоговый вычет от заработной платы.

Получить выплату смогут родители двоих и более детей, если среднедушевой доход в семье меньше 1,5 региональных прожиточных минимумов и нет долгов по алиментам. Подать заявление на ее получение можно будет с 1 июня по 1 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.