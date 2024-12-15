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15 декабря, 11:30

Общество

Зрители телеканала Москва 24 могут вырать цвет 2025 года

Зрители телеканала Москва 24 могут вырать цвет 2025 года

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Вместе с телеграм-каналом "Москва24" редакция телеканала предлагает зрителям выбрать цвет 2025 года.

В рамках голосования им предстоит выбрать один из вариантов:

  • синий электробусный;
  • зеленый парковый;
  • красный метрополитеновский;
  • бирюзовый телеэфирный;
  • черно-белый пандовый;
  • сверкающий украшенческий;
  • снежный зимний;
  • желтый таксиловительный;
  • золотой исторический;
  • оранжевый коммунальный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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