Зрители телеканала Москва 24 могут вырать цвет 2025 года

Вместе с телеграм-каналом "Москва24" редакция телеканала предлагает зрителям выбрать цвет 2025 года.

В рамках голосования им предстоит выбрать один из вариантов:



синий электробусный;

зеленый парковый;

красный метрополитеновский;

бирюзовый телеэфирный;

черно-белый пандовый;

сверкающий украшенческий;

снежный зимний;

желтый таксиловительный;

золотой исторический;

оранжевый коммунальный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

