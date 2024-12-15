15 декабря, 11:30Общество
Зрители телеканала Москва 24 могут вырать цвет 2025 года
Вместе с телеграм-каналом "Москва24" редакция телеканала предлагает зрителям выбрать цвет 2025 года.
В рамках голосования им предстоит выбрать один из вариантов:
- синий электробусный;
- зеленый парковый;
- красный метрополитеновский;
- бирюзовый телеэфирный;
- черно-белый пандовый;
- сверкающий украшенческий;
- снежный зимний;
- желтый таксиловительный;
- золотой исторический;
- оранжевый коммунальный.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.