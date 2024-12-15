Россияне стали чаще получать штрафы за использование чужой музыки

Популярная музыка все чаще становится поводом для судебных разбирательств. Штрафы за использование чужой композиции могут достигать 5 миллионов рублей, однако и эта сумма не самая большая.

Документы, закрепляющие за авторами права на их произведения, хранятся в архиве Российского авторского общества. Они позволяют музыкантам получать вознаграждения за использование их произведений. Включить песню, не оплатив ее, нельзя даже в ресторане.

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