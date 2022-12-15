В Роспотребнадзоре по Москве дали рекомендации из-за ОРВИ и гриппа

В столичном управлении Роспотребнадзора озвучили рекомендации в связи с непростой ситуацией с гриппом и ОРВИ. Там посоветовали руководителям департаментов городского правительства, гостиниц, транспорта, медицинских, а также образовательных организаций привить не менее 75% сотрудников, относящихся к группам риска.

Кроме того, в ведомстве предложили не пускать на работу людей с признаками ОРВИ, а также чаще дезинфицировать и проветривать помещения. Персоналу столичных учреждений здравоохранения и соцзащиты рекомендовали также носить маски. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

