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Новости

15 декабря, 21:15

Общество

В Роспотребнадзоре по Москве дали рекомендации из-за ОРВИ и гриппа

В Роспотребнадзоре по Москве дали рекомендации из-за ОРВИ и гриппа

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Роспотребнадзор рекомендовал привить не менее 75% сотрудников соцучреждений

В столичном управлении Роспотребнадзора озвучили рекомендации в связи с непростой ситуацией с гриппом и ОРВИ. Там посоветовали руководителям департаментов городского правительства, гостиниц, транспорта, медицинских, а также образовательных организаций привить не менее 75% сотрудников, относящихся к группам риска.

Кроме того, в ведомстве предложили не пускать на работу людей с признаками ОРВИ, а также чаще дезинфицировать и проветривать помещения. Персоналу столичных учреждений здравоохранения и соцзащиты рекомендовали также носить маски. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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