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Новости

15 декабря, 19:45

Общество

Новости часа: в России снизилась смертность на 19% за 10 месяцев

Новости часа: в России снизилась смертность на 19% за 10 месяцев

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За 10 месяцев 2022 года смертность в России снизилась на 19%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На обновление общественного транспорта в России направят 105 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

До 350 тысяч семей смогут улучшить жилищные условия после продления льготной ипотеки. Об этом рассказал генеральный директор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

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