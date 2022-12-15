Роспотребнадзор рекомендовал привить не менее 75% сотрудников соцучреждений

В Роспотребнадзоре Москвы озвучили рекомендации в связи с непростой ситуацией с гриппом и ОРВИ. Там рекомендовали руководителям департаментов городского правительства, гостиниц, транспорта, медицинских, а также образовательных организаций привить не менее 75% сотрудников, относящихся к группам риска.

Кроме того, в ведомстве предложили не пускать на работу людей с признаками ОРВИ, а также чаще дезинфицировать и проветривать помещения. Ранее также стало известно, что персоналу столичных учреждений здравоохранения и соцзащиты рекомендовали носить маски.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.