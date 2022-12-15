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Новости

15 декабря, 17:30

Общество

Москвичи смогут отправить открытки участникам СВО в канун новогодних праздников

Москвичи смогут отправить открытки участникам СВО в канун новогодних праздников

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В канун новогодних праздников москвичи смогут отправить открытки участникам специальной военной операции. Первые пожелания волонтеры передали сотрудникам министерства обороны 15 декабря. Они отправят их военнослужащим.

С начала декабря в парках столицы и на фестивальных площадках "Московские сезоны» открыли порядка 40 пунктов "Москва помогает". Там все желающие до 8 января могут подписать открытки участникам СВО, а также передать сладкие гостинцы и игрушки детям новых регионов или теплые вещи защитникам.

Городской проект организован при участии Комитета общественных связей и молодежной политики. С 23 декабря начнут работать дополнительные точки сбора на зимнем фестивале "Путешествие в Рождество" и у арки главного входа на ВДНХ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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