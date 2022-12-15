15 декабря, 17:15Общество
В Москве персоналу учреждений здравоохранения и соцзащиты рекомендовали носить маски
В Москве персоналу учреждений здравоохранения и соцзащиты рекомендовали носить маски. Как сообщили в Роспотребнадзоре, все из-за ситуации с гриппом и ОРВИ.
Кроме того, в ведомстве рекомендовали обеззараживать воздух в помещениях с возможным скоплением людей, измерять на входе температуру у амбулаторных пациентов, а также запретить родственникам пациентов посещать их в стационарах.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.