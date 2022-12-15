В Москве персоналу учреждений здравоохранения и соцзащиты рекомендовали носить маски. Как сообщили в Роспотребнадзоре, все из-за ситуации с гриппом и ОРВИ.

Кроме того, в ведомстве рекомендовали обеззараживать воздух в помещениях с возможным скоплением людей, измерять на входе температуру у амбулаторных пациентов, а также запретить родственникам пациентов посещать их в стационарах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.