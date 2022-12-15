Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15 декабря, 17:15

Общество

В Москве персоналу учреждений здравоохранения и соцзащиты рекомендовали носить маски

В Москве персоналу учреждений здравоохранения и соцзащиты рекомендовали носить маски

Спрос на услуги курьеров в Москве вырос в два раза

Новости часа: программу льготной ипотеки в РФ продлят до 1 июля 2024 года

Длинные очереди образовались в пунктах выдачи заказов в Москве

Новости часа: Путин рассказал о снижении ВВП РФ по итогам года

Собянин: Москва организует новогоднюю праздничную программу для семей участников СВО

"Атмосфера": облачная погода и снег ожидаются в Москве 16 декабря

Новости часа: сильный снегопад пообещали в Москве вечером 15 декабря

Маркетплейсы объяснили, почему возникли большие очереди в пунктах выдачи заказов

Новости часа: в РФ не будут вводиться ограничения из-за гриппа и ОРВИ

В Москве персоналу учреждений здравоохранения и соцзащиты рекомендовали носить маски. Как сообщили в Роспотребнадзоре, все из-за ситуации с гриппом и ОРВИ.

Кроме того, в ведомстве рекомендовали обеззараживать воздух в помещениях с возможным скоплением людей, измерять на входе температуру у амбулаторных пациентов, а также запретить родственникам пациентов посещать их в стационарах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика