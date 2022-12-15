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Новости

15 декабря, 14:30

Политика

Новости часа: сильный снегопад пообещали в Москве вечером 15 декабря

Новости часа: сильный снегопад пообещали в Москве вечером 15 декабря

Маркетплейсы объяснили, почему возникли большие очереди в пунктах выдачи заказов

Новости часа: в РФ не будут вводиться ограничения из-за гриппа и ОРВИ

Темпы роста госпитализаций в Москве снизились на 15% – Депздрав

Московские ЗАГС начали бронировать выездные локации на 2023 год

"Доктор 24": мед

"Доктор 24": тестостерон

"Атмосфера": 8 градусов мороза ожидается в столице вечером 15 декабря

"Время новых": вечные елочные игрушки

Покупатели пожаловались на длинные очереди в пунктах выдачи заказов в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сильный снегопад обещают в Москве 15 декабря с 18:00. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Россия готова обсуждать продление зерновой сделки при соблюдении всех ее первоначальных условий. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В Москве тестирование на грипп проводят всем пациентам с типичной клинической картиной. Такой информацией поделился Депздрав.

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