Новости часа: сильный снегопад пообещали в Москве вечером 15 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сильный снегопад обещают в Москве 15 декабря с 18:00. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

Россия готова обсуждать продление зерновой сделки при соблюдении всех ее первоначальных условий. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В Москве тестирование на грипп проводят всем пациентам с типичной клинической картиной. Такой информацией поделился Депздрав.